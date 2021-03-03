Даже если ДНР/ЛНР вернутся в состав Украины, совершенно непонятно, что Киев будет делать с этими территориями. Об этом рассказал президент Центра стратегических коммуникаций (Россия) Дмитрий Абзалов в интервью изданию Украина.ру

Абзалов: Зеленский бросит в костер политического благополучия все, что может гореть © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Выплаты от российского газа потребуют 20 лет: вы все деньги будете направлять на Донбасс, и их все равно не хватит. Поэтому, с одной стороны, не хочется отдавать Донбасс, потому что протест, а с другой — и взять не может. В этом проблема: Украина растянута между двумя необходимостями, и без внешнего давления урегулирования не произойдет», — считает Абзалов.

Если же завтра президент США Джо Байден резко решит наладить отношения с Москвой, конфликт ЛДНР можно будет погасить в течение 10 дней, а всех вышедших радикалов нейтрализовать, уверен политолог.

Если Москва реально хочет, чтобы ДНР/ЛНР интегрировались в украинский контур, они должны защитить там свои права, как в любой федерации, поэтому с этой точки зрения Россия защищает здесь прежде всего права граждан ДНР/ЛНР, заключил собеседник издания.

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