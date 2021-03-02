Так он прокомментировал принятие «Государственной целевой научно-технической программы развития авиационной промышленности на 2021-2030 гг.», на финансирование которой предполагается выделить $1,3 млрд.
«$1,3 млрд долларов на 10 лет — это просто смехотворная сумма для капитало- и инвестиционноемкой авиационной индустрии», — подчеркнул эксперт.
Действительно, только дополнительные бюджетные ассигнования в период карантина из-за пандемии коронавируса французского правительства концерну Airbus составили 15 млрд евро.
А разработка компанией Boeing только одной модели Dreamliner обошлась в 60 млрд долларов США.
При этом украинская стратегия развития авиапрома не является и коммерческим проектом — это чистой воды попытка отраслевых лоббистов выбить бюджетные деньги, подчеркнул Карасев.
По его словам, в стране реально «живые» предприятия авиационной отрасли можно пересчитать на пальцах одной руки, и именно они «проталкивают выделение денег из бюджета», для чего и создана правительственная программа.
При этом о привлечении инвесторов в украинский авиапром можно забыть из-за кейса «Мотор сичи».
Действия Киева в отношении китайских инвесторов компании создали такой прецедент, который отпугнет от нее любого здравомыслящего финансиста, подчеркнул Карасев.
Напомним, украинские власти по требованию США заблокировали покупку акций двигателестроительного гиганта китайскими бизнесменами, из-за чего Украину ждет иск в международный арбитраж на 3,6 млрд долларов.