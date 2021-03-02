Программа правительства Украины по развитию авиационной отрасли не решает стратегических вопросов ее существования и лишь позволяет отраслевым лоббистам разделить бюджетные деньги, сказал политолог Вадим Карасев

Так он прокомментировал принятие «Государственной целевой научно-технической программы развития авиационной промышленности на 2021-2030 гг.», на финансирование которой предполагается выделить $1,3 млрд.

«$1,3 млрд долларов на 10 лет — это просто смехотворная сумма для капитало- и инвестиционноемкой авиационной индустрии», — подчеркнул эксперт.

Эксперт разложил по полочкам ситуацию с авиапромом Украины - видео ©

А разработка компанией Boeing только одной модели Dreamliner обошлась в 60 млрд долларов США.

При этом украинская стратегия развития авиапрома не является и коммерческим проектом — это чистой воды попытка отраслевых лоббистов выбить бюджетные деньги, подчеркнул Карасев.

По его словам, в стране реально «живые» предприятия авиационной отрасли можно пересчитать на пальцах одной руки, и именно они «проталкивают выделение денег из бюджета», для чего и создана правительственная программа.

При этом о привлечении инвесторов в украинский авиапром можно забыть из-за кейса «Мотор сичи».

Действия Киева в отношении китайских инвесторов компании создали такой прецедент, который отпугнет от нее любого здравомыслящего финансиста, подчеркнул Карасев.

Напомним, украинские власти по требованию США заблокировали покупку акций двигателестроительного гиганта китайскими бизнесменами, из-за чего Украину ждет иск в международный арбитраж на 3,6 млрд долларов.