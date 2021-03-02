На заседании 2 марта Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 3911. Об этом сообщается на сайте парламента

Законопроект вносит изменения в ч. 2 ст. 259 Уголовного кодекса Украины. За него проголосовали 286 депутатов.

После вступления закона в силу будет ужесточена уголовная ответственность за деяния, предусмотренные первой частью статьи 259, если объектами заведомо ложного сообщения стали критически важные объекты инфраструктуры или объекты или сооружения, обеспечивающие деятельность органов государственной власти, или учреждения здравоохранения или образования. Под Николаевом подвыпивший мужчина заскучал в ожидании автобуса и «заминировал» два авто © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Наказанием станет лишение свободы на срок от 4 до 8 лет. Кроме того, в статью внесено определение термина «критически важные объекты».

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что за 2019 год следователи Нацполиции завели около 2 тыс. уголовных дел в связи с сообщениями о минировании.