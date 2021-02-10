Украинский продюсер и ведущий Игорь Кондратюк опубликовал на своей странице в Facebook 9 февраля ролик, на котором чистит снег во дворе своего дома с помощью специальной техники

«Года четыре назад кумовья подарили мне на день рождения снегоуборочную машину. Сегодня она в пятый раз понадобилась. Но без нее я бы оборвал себе руки! Так что, уважаемые: кандидат наук, обладатель [премии] "Телетриумф" недорого поможет убрать двор. Интим не пред… А хотя…» — прокомментировал видео Кондратюк.

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Игорь Кондратюк — уроженец Херсонской области, почти 20 лет вел украинское шоу «Караоке на Майдане». Между тем российскому зрителю известен как знаток передачи «Что? Где? Когда?», где он начал играть еще в советские годы. После переворота 2014 года в Киеве ведущий занял резко националистическую позицию, заявив, что РФ для него умерла.