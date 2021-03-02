Бывший президент Украины, председатель партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко 1 марта во время заседания в Верховной Раде согласительного совета раскритиковал вакцину от коронавируса, которой прививают граждан Украины. Об этом сообщило издание «Страна.ua»

Вакцина от COVID-19 обошлась Украине почти в три раза дороже AstraZeneca © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

Причинами нового всплеска заболевания в западных областях страны он назвал работающие лыжные курорты и новый штамм коронавируса.

«Потому что кое-кто никак не нажрется и никак не отдохнет. До сих пор Буковель работает, а его владельцы набивают карманы. В Прикарпатье, по крайней мере, в тех больницах, где я был, нет ни одной свободной койки, оборудованной кислородом. <…> Ситуация критическая», — констатировал Порошенко.

В настоящее время на Украине регистрацию получила лишь одна вакцина от коронавируса — шведско-британская от компании AstraZeneca. 1 марта стало известно, что после ее применения десятки медиков из Одессы почувствовали сильное недомогание.