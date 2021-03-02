Нужно обладать очень тонким этнографическим инструментарием, чтобы разглядеть заметные отличия между жителем Донецка — столицы ДНР и Донецка в Ростовской области. Об этом рассказал одесский историк и публицист Александр Васильев в интервью изданию Украина.ру

Александр Васильев о мифах Донбасса, «хохлах» и русских © РИА Новости, Владимир Трефилов Захар Прилепин выражал мнение, что в Донбассе живут не русские люди, а «пророссийские», но все-таки «хохлы».

Эксперт отметил, что все эти спекуляции строятся на объективных региональных различиях между севером и югом, которые есть не только у жителей Донбасса и Поморья, но и Сицилии с Ломбардией, Новой Англии с Техасом, Шлезвига с Баварией и Бретани с Окситанией.

«Но никому не приходит в голову заявлять, что в Техасе живут не американцы, в Баварии не немцы, в Сицилии не итальянцы, а в Окситании — не французы. Так к чему тогда разводить этот ментальный сепаратизм про "донецких хохлов"?» — негодует Васильев.

Во-вторых, по его мнению, источником этого заблуждения служит советская инерция, когда представление об общерусском единстве было отвергнуто как «шовинистическое» и «реакционное», а взамен культивировалась идея о «новой исторической общности», которая при этом парадоксальным образом была распределена по национальным квартирам.

А когда эту советскую «коммуналку» расселили, то по инерции национальная принадлежность определялась не по идентичности, не по каким-то культурным, этническим признакам, а по гражданству, в результате чего многие стали считать, что в России живут россияне, а на Украине — украинцы, пояснил историк.

Что же касается идентичности жителей ДНР/ЛНР, то она определяется недавно принятой доктриной «Русский Донбасс», в соответствии с которой они позиционируют себя в качестве русского национального государства, заключил собеседник издания.

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