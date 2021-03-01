В 2020 году на Украине стартовал президентский проект «Большое строительство». Как заявили по итогам года украинские власти, в прошлом году экономика страны упала «только» на 5% «благодаря дорожным работам».
Скаршевский подчеркнул, что дорожная отрасль занимает всего 0,5% ВВП Украины. По его словам, это значит, что если положительный эффект от проекта и был, то он дал лишь сотые доли процента прироста ВВП, в лучшем случае — одну десятую процента.
Причем, как отметил эксперт, этот эффект нивелируется тем, что в строительстве дорог в недостаточной степени используются украинские рабочая сила и материалы, а также качеством проводимых работ.
«Плюс еще важно понимать, что существенная часть расходов идет за кредитные средства. Расходы на обслуживание кредитов, взятых под строительство дорог, увеличиваются в 2021 году почти в три раза: с 5,4 млрд грн в 2020 году до 14,8 млрд грн в текущем году. И это только обслуживание долга. Таким образом, увеличивается долговая нагрузка на бюджет, и это ложится на украинских граждан, налоги которых и формируют этот бюджет», — сказал Скаршевский.
Ощутимый эффект для роста экономики, по его словам, дает производство продукции с высокой добавленной стоимостью и поиск рынков сбыта, чем Украина не занимается.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.