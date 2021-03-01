Утверждения украинских властей о том, что проект «Большое строительство» помог избежать существенного спада в экономике Украины в 2020 году, не соответствуют действительности. Об этом экономический эксперт Института Growford Виктор Скаршевский сказал в интервью изданию Украина.ру

«Большое строительство» – 2021. Гордость Зеленского рискует утонуть в коррупции © president.gov.ua

Скаршевский подчеркнул, что дорожная отрасль занимает всего 0,5% ВВП Украины. По его словам, это значит, что если положительный эффект от проекта и был, то он дал лишь сотые доли процента прироста ВВП, в лучшем случае — одну десятую процента.

Причем, как отметил эксперт, этот эффект нивелируется тем, что в строительстве дорог в недостаточной степени используются украинские рабочая сила и материалы, а также качеством проводимых работ.

«Плюс еще важно понимать, что существенная часть расходов идет за кредитные средства. Расходы на обслуживание кредитов, взятых под строительство дорог, увеличиваются в 2021 году почти в три раза: с 5,4 млрд грн в 2020 году до 14,8 млрд грн в текущем году. И это только обслуживание долга. Таким образом, увеличивается долговая нагрузка на бюджет, и это ложится на украинских граждан, налоги которых и формируют этот бюджет», — сказал Скаршевский.

Ощутимый эффект для роста экономики, по его словам, дает производство продукции с высокой добавленной стоимостью и поиск рынков сбыта, чем Украина не занимается.

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