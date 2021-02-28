Белорусский протест нынче затаился на кухнях, хочется верить, что там происходит некое переосмысление произошедшего. Об этом рассказал ведущий радиостанции Sputnik Беларусь Вячеслав Шарапов в интервью изданию Украина.ру

Вячеслав Шарапов: У Лукашенко четко прозвучало: Россия — наш геополитический союзник © Facebook, Вячеслав Шарапов

«Сейчас самый момент перехватить инициативу, успокоить общество, начать процесс примирения мнений и донести главное: мы один организм, и нам нужно сохранить построенное и достигнутое. Думаю, что и Лукашенко это понимает», — сказал Шарапов.

Лукашенко как никто другой заинтересован в сохранении того, что строил своими руками, и в интересах дела способен и к несколько иной собственной политической роли, и к выбору достойного преемника, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.