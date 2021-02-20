Сама жизнь подталкивает Беларусь к теснейшему союзу с Россией. Вопреки экономическим разногласиям, вопреки всему Россия — это цивилизационный выбор Беларуси, не сомневается белорусский журналист Вячеслав Шарапов

- Вячеслав, вы следили за проведением Всебелорусского народного собрания. Его работа оправдала ваши ожидания?

— Признаюсь честно, я не ждал от Всебелорусского народного собрания революционных решений, но главное услышал: политика нейтралитета себя исчерпала, а наш геополитический союзник — Россия.

Это проартикулировано совершенно четко. Была робкая надежда на то, что Собранию будет представлен некий привлекательный стратегический проект, способный объединить наше расколотое общество, чтобы даже оппозиция не чувствовала бы себя загнанной под плинтус, а задумалась и поняла, что мы чуть не потеряли страну, "выплеснув ребенка вместе с водой".

Ведь большинство нашей "мелкой буржуазии" и интеллигенции — главной массовки протеста — мало погружено в тонкости политики и живёт либеральными иллюзиями, как и их украинские единомышленники. С ними нужно говорить на их языке, объясняя и растолковывая смыслы, причины и следствия происходящего.

Но где те, кто будет с ними говорить? У нас маловато талантливых политологов, блогеров и спикеров, способных не щёлкать каблуками и гневно обрушиваться на оппонентов, а убеждать неоспоримо и точно.

Эти вопросы мы регулярно обсуждаем с гостями радио Sputnik Беларусь, и они чаще всего высказывают подобную точку зрения.

- Какие еще положительные итоги ВСН вы видите? Реформа белорусской Конституции будет? Намерен ли Лукашенко к перераспределению власти?

— Еще один итог ВНС — анонсированная конституционная реформа. Дело хорошее, но весь вопрос в том, какой из вариантов новой Конституции будет принят для вынесения на референдум.

Пока об этом говорить рано, так как ни одного из вариантов мы не видели. Да и не в Конституции, видимо, дело, ведь никто из "протестунов" Конституцию не упоминал. Главной причиной протестов были те формы и методы правления, которые сегодня выглядят архаично, требуя серьезной ревизии. Вячеслав Шарапов: кто он © Facebook, Вячеслав Шарапов

Эти методы были хороши в 90-е, но данный инструментарий отработал свой ресурс, требуется обновление и модернизация. Затягивать с этим дальше — загонять проблему вглубь, что весьма чревато…

- По весне протест в Беларуси вспыхнет с новой силой?

— Белорусский протест нынче затаился на кухнях, хочется верить, что там происходит некое переосмысление произошедшего. Их лидеры, которые пытаются рулить процессом из-за границы, вряд ли уже пользуются той поддержкой, которая была у них летом.

Сейчас самый момент перехватить инициативу, успокоить общество, начать процесс примирения мнений и донести главное: мы один организм, и нам нужно сохранить построенное и достигнутое. Думаю, что и Лукашенко это понимает.

Он, как никто другой, заинтересован в сохранении того, что строил своими руками, и как человек опытный и мудрый, сполна "наевшийся" власти, в интересах дела способен и к несколько иной собственной политической роли, и к выбору достойного преемника.

- Что после ВСН будет дальше делать Лукашенко? Есть ли у него какая-то стратегия? Стоит ли ждать интеграцию с Россией?

— Лукашенко ранее поручал нашим учёным разработать и предложить некий идеологический проект, который стал бы генеральным курсом развития Беларуси. Не помню, чтобы кто-то предложил это в виде оформленного документа.

За это время коридор для идеологического маневра сильно сузился, но это, как ни странно, к лучшему. Сама жизнь подталкивает Беларусь к теснейшему союзу с Россией. Вопреки экономическим разногласиям, вопреки всему Россия — это наш цивилизационный выбор! Отвергать это может только неисправимо наивный романтик.