Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек назвал сравнение президента Украины Владимира Зеленского возвращение Крыма в состав России с «вырванным сердцем» откровениями патологического лжеца. Его слова приводит РИА Новости 26 февраля

Украина готова превратить население Крыма в потенциальных уголовников © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Бальбек напомнил, что начиная с 1992 года Украиной правили люди абсолютно бессердечные по отношению к крымчанам.

Политик отметил, что в своей речи Зеленский не упомянул насильственную украинизацию, оскорбления дорогих крымчанам героев и «высасывание всех соков из инфраструктуры полуострова».

«Так что мы сейчас в его исполнении слушаем откровения патологического лжеца, которому априори нельзя ни в чем верить», — подчеркнул Бальбек.

Он добавил, что Зеленский играет на публику и говорит красивые слова, но лишь для собственной выгоды, показывая тем самым свое двуличие. Однако на крымчан это не подействует, уверен Бальбек.