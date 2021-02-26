Зеленский ранее заявил, что Крым являлся сердцем Украины, а его вхождение в состав России «вырвало сердце» страны. Он также сказал, что права крымчан якобы нарушаются.
Бальбек напомнил, что начиная с 1992 года Украиной правили люди абсолютно бессердечные по отношению к крымчанам.
Политик отметил, что в своей речи Зеленский не упомянул насильственную украинизацию, оскорбления дорогих крымчанам героев и «высасывание всех соков из инфраструктуры полуострова».
«Так что мы сейчас в его исполнении слушаем откровения патологического лжеца, которому априори нельзя ни в чем верить», — подчеркнул Бальбек.
Он добавил, что Зеленский играет на публику и говорит красивые слова, но лишь для собственной выгоды, показывая тем самым свое двуличие. Однако на крымчан это не подействует, уверен Бальбек.