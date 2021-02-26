Украина передала Европейскому Союзу списки для введения новых санкций против РФ, рассказал представитель Украины при Европейском Союзе Николай Точицкий в интервью изданию «Левый берег»

По его словам, в списки внесены ответственные за «нарушения Россией прав человека в Крыму и на Донбассе».

«Уже ведется работа по спискам, которые передала украинская сторона. Они касаются нарушения Россией прав человека в Крыму и на Донбассе», — сказал он.

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Также Точицкий рассказал, что Евросоюз уже утвердил санкционный механизм ЕС за нарушение прав человека, который «будет достаточно эффективным».