По его словам, в списки внесены ответственные за «нарушения Россией прав человека в Крыму и на Донбассе».
«Уже ведется работа по спискам, которые передала украинская сторона. Они касаются нарушения Россией прав человека в Крыму и на Донбассе», — сказал он.
По его мнению, это будет один из важных элементов в рамках «Крымской платформы» — нового антироссийского межгосударственного объединения.
Также Точицкий рассказал, что Евросоюз уже утвердил санкционный механизм ЕС за нарушение прав человека, который «будет достаточно эффективным».