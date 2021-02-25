Перерасчет пенсий, запланированный на Украине в марте, не покроет потери украинских пенсионеров в фактических доходах за последние 7 лет, уверен депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Сергей Левочкин. Нардепа 25 февраля процитировал портал lovochkin.org

«Перерасчет пенсий, запланированный на март, покроет потери от инфляции только за последний год, в то время как потери предыдущих лет останутся некомпенсированными. Именно поэтому 11 миллионов пенсионеров являются сегодня самой социально уязвимой группой населения», — заявил политик.

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«На начало 2021 года эти показатели уже были несравнимы: фактический прожминимум — 3370 гривен (8865,5 руб.), а заложенная в госбюджет минимальная пенсия — 1769 гривен (4653,7 руб.) С учетом того, что ожидаемая прибавка к пенсиям в результате индексации составит от 100 (263 руб.) до 300 гривен (789,2 руб.), рассчитывать хотя бы на минимальное улучшение уровня жизни для пенсионеров не приходится», — добавил нардеп.

Он напомнил, что фракция ОПЗЖ еще осенью прошлого года внесла в парламент свои предложения по пересмотру социальных стандартов для наиболее уязвимых категорий граждан с указанием конкретных источников покрытия дополнительных расходов.

Ранее правительство Украины одобрило постановление «О дополнительных мерах социальной защиты пенсионеров в 2021 году», согласно которому с 1 марта будет проведена индексация пенсий.