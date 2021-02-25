«Перерасчет пенсий, запланированный на март, покроет потери от инфляции только за последний год, в то время как потери предыдущих лет останутся некомпенсированными. Именно поэтому 11 миллионов пенсионеров являются сегодня самой социально уязвимой группой населения», — заявил политик.
Левочкин напомнил, что в 2013 году фактический прожиточный минимум для нетрудоспособных, рассчитанный Минсоцполитики, и тот же прожминимум, рассчитанный для этой категории в госбюджете, который соответствует минимальной пенсии по возрасту, были практически равными и составляли соответственно 950 (2499,2 руб.) и 949 гривен (2496,5 руб.).
«На начало 2021 года эти показатели уже были несравнимы: фактический прожминимум — 3370 гривен (8865,5 руб.), а заложенная в госбюджет минимальная пенсия — 1769 гривен (4653,7 руб.) С учетом того, что ожидаемая прибавка к пенсиям в результате индексации составит от 100 (263 руб.) до 300 гривен (789,2 руб.), рассчитывать хотя бы на минимальное улучшение уровня жизни для пенсионеров не приходится», — добавил нардеп.
Он напомнил, что фракция ОПЗЖ еще осенью прошлого года внесла в парламент свои предложения по пересмотру социальных стандартов для наиболее уязвимых категорий граждан с указанием конкретных источников покрытия дополнительных расходов.
Ранее правительство Украины одобрило постановление «О дополнительных мерах социальной защиты пенсионеров в 2021 году», согласно которому с 1 марта будет проведена индексация пенсий.