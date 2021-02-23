«Слуга народа» не смогла назначить и.о. главы Минэнерго Украины Юрия Витренко вице-премьером из-за группы олигарха Игоря Коломойского, чьи бизнес-интересы идут вразрез с интересами Витренко. Об этом сооснователь Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук сказал в интервью изданию Украина.ру

Зеленский вернул в парламент закон, который не дает Витренко расширенных полномочий © president.gov.ua Денис Шмыгаль предложил Верховной Раде назначить Витренко первым вице-премьером, но его предложение не собрало нужного количества голосов.

По словам Корольчука, это связано с тем, что за Витренко не голосует группа Коломойского, который находится в хороших отношениях с главой набсовета «Нафтогаза» Андреем Коболевым, отставки которого добивается Витренко.

«У него хорошие отношения — это когда ему выгодно… Сейчас наступил этап разделения "Укрнафты", и там все не так однозначно… Поэтому они сейчас запустили схему разделения "Укрнафты", которая оставит Коломойского с его барышами. Письмо Витренко тоже касается этой темы, причем невыгодным Коломойскому образом», — пояснил эксперт.

Ранее Витренко опубликовал открытое письмо, в котором раскритиковал работу набсовета «Нафтогаза» и призвал отправить его в отставку.

В данный момент в набсовет госкомпании входят Коболев, первый заместитель Сергей Перелома, директор по юридическим вопросам Ярослав Теклюк, директор финансовой группы «Нафтогаз» Петер Стефанус ван Дрил и директор по трансформации группы «Нафтогаз» Отто Ватерландер.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.