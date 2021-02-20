Украинская певица Анна Седокова спровоцировала слухи о разладе с мужем, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Причиной волнений фанатов послужила неоднозначная публикация артистки в Instagram 19 февраля

«У вас было такое чувство, что все, нам пора расстаться? Что там говорят про книгу и кино?» — спросила своих фолловеров Седокова.

Этот вопрос очень обеспокоил многих фанатов звездной пары, ведь поженились они только в октябре 2020 года, и все это время Седокова показывала отношения в семье исключительно с романтической стороны.

«Вы же только поженились. Ты чего…», «Шо?! Опять?!», «Если эта мысль уже есть, то это вопрос времени…», «Это все ретроградный Меркурий… скоро подотпустит», — ответили подписчики.

Никаких дальнейших комментариев или пояснений от исполнительницы пока не последовало, так что фанаты продолжают гадать, все ли в порядке в ее очередном браке.

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Анне Седоковой сейчас 38 лет. Латвийский баскетболист Янис Тимма стал ее третьим мужем, пара заключила брак в октябре 2020 года. Поженились спортсмен и певица, несмотря на наличие у Седоковой двух предыдущих браков и троих детей от них, а Тимма ушел из семьи, оставив там своего грудного ребенка. Не помешала новому союзу и разница в возрасте: исполнительница старше баскетболиста на девять лет.