Украинская певица, экс-«ВИА Гра» Анна Седокова 16 февраля опубликовала в своем Instagram откровенное фото, на котором она в одних кружевных чулках

Муж Седоковой объяснил, почему бросил ради нее семью © Янис Тимма/Инстаграм Янис Тимма.

«Well behaved wife rarely make history», — подписала Седокова, что в переводе на русский значит «Примерная жена редко творит историю».

Комментирование публикации певица закрыла, однако свое мнение желающие все же высказали в других сетях. Например, Telegram-канал «НеМалахов» написал следующее.

«Меж тем Седокова не сдается. Фото называется "В миллиметре от позора"», — говорится в посте паблика.

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Певица все чаще стала запрещать подписчика комментировать свои посты, так как в последнее время почти каждая ее запись собирала огромное количество хейта. Исполнительницу неизменно обвиняют в излишней откровенности, ветрености, самовлюбленности и в том, что увела Тимму из семьи, где только родился ребенок.

Тимма и Седокова поженились в октябре 2020 года, ради этого брака спортсмен оставил семью, где недавно родился ребенок. Для певицы это третий брак, от предыдущих у нее трое детей.