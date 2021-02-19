В пятницу, 19 февраля, Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе против Медведчука и его жены Оксаны Марченко, по подозрению в финансировании терроризма.
«Медведчук напоминает боксера, неожиданно пропустившего удар и оказавшегося на полу. То есть если формат реакции на санкции в отношении трех телеканалов — это гневная речь [сопредседателя ОПЗЖ Вадима] Рабиновича с трибуны Верховной Рады, то это демонстрирует не силу, а слабость Медведчука», — заявил Золотарев.
По его мнению, многие ожидали, что ОПЗЖ хотя бы на сутки заблокирует трибуну Верховной Рады, но даже этого не произошло. Политолог считает, что это негативно отразится на рейтинге как политической силы, так и политика, претендующего на ведущую роль.
В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, принадлежащих депутату от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тарасу Козаку. Зеленский объяснил свое решение тем, что Киев борется с «пропагандой».
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.