Отсутствие реакции со стороны фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) на санкции против телеканалов говорит о политической слабости председателя политсовета партии Виктора Медведчука, Об этом директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев сказал в интервью изданию Украина.ру

Стало известно, в чем СБУ обвиняет Медведчука и его жену © Facebook, ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ Оксаны Марченко, по подозрению в финансировании терроризма.

«Медведчук напоминает боксера, неожиданно пропустившего удар и оказавшегося на полу. То есть если формат реакции на санкции в отношении трех телеканалов — это гневная речь [сопредседателя ОПЗЖ Вадима] Рабиновича с трибуны Верховной Рады, то это демонстрирует не силу, а слабость Медведчука», — заявил Золотарев.

По его мнению, многие ожидали, что ОПЗЖ хотя бы на сутки заблокирует трибуну Верховной Рады, но даже этого не произошло. Политолог считает, что это негативно отразится на рейтинге как политической силы, так и политика, претендующего на ведущую роль.

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, принадлежащих депутату от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тарасу Козаку. Зеленский объяснил свое решение тем, что Киев борется с «пропагандой».

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.