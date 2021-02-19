Демонстрация слабости в противостоянии с Владимиром Зеленским может оказаться для Медведчука фатальной, считает политолог Андрей Золотарев

Об этом директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, рассказал в интервью изданию Украина.ру.

В пятницу, 19 февраля, СНБО Украины ввел санкции против 19 юридических и 8 физических лиц, в том числе против лидера парламентской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

- Андрей, в чем смысл этого решения властей Украины и к каким последствиям это приведет?

Андрей Золотарев: кто он © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

- Почему используется такая формулировка «за финансирование терроризма»?

— За эту формулировку как раз Медведчук как юрист зацепится, поскольку здесь достаточно вольная трактовка, то есть должна быть доказательная база. С этим, я думаю, будут проблемы. Скорее всего, эти санкции будут оспариваться Медведчуком в суде.

- СНБО, заслушав доклады военных, решил вернуться к доработке пяти сценариев для Донбасса, суть которых засекречена. Можно ли предположить, о чем идет речь?

- Рассматривать сценарии азербайджанского или хорватского варианта не самое разумное, что могла бы сделать Украина в этой ситуации. Скорее всего, речь идет о том, как изобразить готовность не выходить из Минских соглашений, но и при этом не выполнять их политическую часть.

СНБО как «обходная технология» управления государством. Зеленский периода личной диктатуры © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

- Но не к эскалации конфликта?

— Я думаю, что в масштабной войне Украина не заинтересована, а в локальной да, возможно. В ближайшие месяцы, недели мы столкнемся с прецедентами локальной эскалации в Донбассе. Но к масштабной войне ни украинская армия, ни украинская экономика не готовы.

- Как санкционное давление на лидера ОПЗЖ может обострить политическую ситуацию в стране?

— Честно говоря, Медведчук напоминает боксёра, неожиданно пропустившего удар и оказавшегося на полу. То есть если формат реакции на санкции в отношении трех телеканалов — это гневная речь Рабиновича (сопредседателя ОПЗЖ. — Ред.) с трибуны Верховной Рады, то это демонстрирует не силу, а слабость Медведчука.

Это все заметили. Я думаю, это негативно отразится и на рейтинге политической силы, и на рейтинге политика, претендующего на ведущую роль.

На этих трех телеканалах говорили о том, что рейтинги прирастают не по дням, а по часам, но оказалось, что за этим пустота. То есть нет ни организационного потенциала, ни силового ресурса. Многие ожидали, что хотя бы на сутки заблокируют трибуну Верховной Рады, даже этого не удалось сделать. Это демонстрация слабости, а не силы. Для политика это может оказаться фатальным.