России будет гораздо труднее договорится с президентом США Джо Байденом, поскольку в отличие от своего предшественника Дональда Трампа он будет вести идеологическую политику. Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар в интервью изданию Украина.ру

Александр Рар о манифесте Богомолова: России отделяться от Европы невозможно © РИА Новости, Михаил Климентьев

«Думаю, что-то может произойти снова в Армении, Молдавии, Белоруссии. Эти страны Трампа не интересовали. Он хотел договориться с Россией по Китаю и по Ирану. А вот Байдену будут как раз интересны вопросы прав человека, гражданское общество, правовое государство. Он будет продолжать укреплять монополярный мир, заниматься тем, чем занимался его предшественник Обама, а также Клинтон», — указал Рар.

Тем более, отметил специалист, вместе с Байденом придут люди, которые поддерживали «оранжевые революции» на постсоветском пространстве в нулевые годы.

Исходя из этого, России с Байденом легко не будет, заключил собеседник издания.

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