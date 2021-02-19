Байден будет постоянно говорить о том, что Россия нарушает права человека, будет стремиться проводить «оранжевые революции» на постсоветском пространстве, полагает эксперт.
«Думаю, что-то может произойти снова в Армении, Молдавии, Белоруссии. Эти страны Трампа не интересовали. Он хотел договориться с Россией по Китаю и по Ирану. А вот Байдену будут как раз интересны вопросы прав человека, гражданское общество, правовое государство. Он будет продолжать укреплять монополярный мир, заниматься тем, чем занимался его предшественник Обама, а также Клинтон», — указал Рар.
Тем более, отметил специалист, вместе с Байденом придут люди, которые поддерживали «оранжевые революции» на постсоветском пространстве в нулевые годы.
Исходя из этого, России с Байденом легко не будет, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.