В будущем президент Украины Владимир Зеленский и его предшественник Петр Порошенко могут объединиться для общих политических проектов. Об этом российский политолог Олег Неменский сказал в интервью изданию Украина.ру

Гетман не у дел. Как Порошенко пытается конкурировать с Зеленским © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

И теперь, по словам эксперта, тот факт, что нынешняя власть не оппонирует предыдущей, начинает доходить до избирателей.

«Это также доходит до людей Порошенко. Они понимают, что люди, собравшиеся в «зеленую» кампанию, не оппоненты и, соответственно, с ними можно заключать какие-то сделки и даже начинать совместные политпроекты. В будущем, я думаю, это вполне возможно», — отметил Неменский.

Ранее глава штаба «Европейской солидарности» Александр Турчинов заявил, что в случае досрочных выборов в Верховную Раду «Евросолидарность» может войти в коалицию со «Слугой народа», а лидер партии Порошенко — стать премьером.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.