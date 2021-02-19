Неменский напомнил, что Зеленский никогда не называл Порошенко своим оппонентом, даже во время дебатов, когда он назвал себя «приговором» для экс-гаранта, имея в виду, что пришел ему на смену на посту президента Украины.
И теперь, по словам эксперта, тот факт, что нынешняя власть не оппонирует предыдущей, начинает доходить до избирателей.
«Это также доходит до людей Порошенко. Они понимают, что люди, собравшиеся в «зеленую» кампанию, не оппоненты и, соответственно, с ними можно заключать какие-то сделки и даже начинать совместные политпроекты. В будущем, я думаю, это вполне возможно», — отметил Неменский.
Ранее глава штаба «Европейской солидарности» Александр Турчинов заявил, что в случае досрочных выборов в Верховную Раду «Евросолидарность» может войти в коалицию со «Слугой народа», а лидер партии Порошенко — стать премьером.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.