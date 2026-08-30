Бойцы "Центра" выбили ВСУ из Кучерова Яра — потери врага превысили 300 человек — Алехин - 30.08.2026 Украина.ру
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Бойцы "Центра" выбили ВСУ из Кучерова Яра — потери врага превысили 300 человек — Алехин
Бойцы "Центра" выбили ВСУ из Кучерова Яра — потери врага превысили 300 человек — Алехин - 30.08.2026 Украина.ру
Бойцы "Центра" выбили ВСУ из Кучерова Яра — потери врага превысили 300 человек — Алехин
Подразделения "Центра" выбили противника из Кучерова Яра и полностью освободили населенный пункт. Потери ВСУ в ходе боев составили свыше 300 военнослужащих, более 5 единиц бронетехники и свыше 80 БПЛА. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2026-08-30T05:45
2026-08-30T05:45
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Комментируя ситуацию в зоне ответственности группировки "Центр", Алехин сообщил об освобождении Кучерова Яра."Минобороны РФ в официальных сводках отмечает, что украинские формирования не выдержали давления и оставили занимаемые позиции" , — сообщил Алехин.По словам Алехина, потери противника в ходе боев оказались значительными: свыше 300 военнослужащих, более 5 единиц бронетехники, свыше 10 автомобилей, более 12 артиллерийских орудий, а также свыше 80 беспилотников и наземных робототехнических комплексов. Эксперт также отметил, что наступление российских войск усиливается даже при неблагоприятной погоде, и напомнил, что ранее попытки штурма Новопавловки предпринимались именно в период осенних туманов."Продолжаются удары авиации и беспилотников по украинским позициям и объектам в ближайшем тылу" , — резюмировал Геннадий Алехин.Полный текст материала "Спецоперация за неделю: российская армия вскрывает главный оборонительный рубеж Донбасса" на сайте Украина.ру.Актуальный материал на тему СВО: "У России для победы есть всё, от мирной сделки выиграл бы ЕС": как на Западе видят ситуацию на Украине" на сайте Украина.ру.
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Бойцы "Центра" выбили ВСУ из Кучерова Яра — потери врага превысили 300 человек — Алехин

05:45 30.08.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота расчета РСЗО "Ураган" 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии
Работа расчета РСЗО Ураган 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии - РИА Новости, 1920, 30.08.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Подразделения "Центра" выбили противника из Кучерова Яра и полностью освободили населенный пункт. Потери ВСУ в ходе боев составили свыше 300 военнослужащих, более 5 единиц бронетехники и свыше 80 БПЛА. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Комментируя ситуацию в зоне ответственности группировки "Центр", Алехин сообщил об освобождении Кучерова Яра.
"Минобороны РФ в официальных сводках отмечает, что украинские формирования не выдержали давления и оставили занимаемые позиции" , — сообщил Алехин.
По словам Алехина, потери противника в ходе боев оказались значительными: свыше 300 военнослужащих, более 5 единиц бронетехники, свыше 10 автомобилей, более 12 артиллерийских орудий, а также свыше 80 беспилотников и наземных робототехнических комплексов.
Эксперт также отметил, что наступление российских войск усиливается даже при неблагоприятной погоде, и напомнил, что ранее попытки штурма Новопавловки предпринимались именно в период осенних туманов.
"Продолжаются удары авиации и беспилотников по украинским позициям и объектам в ближайшем тылу" , — резюмировал Геннадий Алехин.
Полный текст материала "Спецоперация за неделю: российская армия вскрывает главный оборонительный рубеж Донбасса" на сайте Украина.ру.
Актуальный материал на тему СВО: "У России для победы есть всё, от мирной сделки выиграл бы ЕС": как на Западе видят ситуацию на Украине" на сайте Украина.ру.
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