Украинский певец Олег Винник заявил, что считает неправильным и смешным, когда медийные люди идут в политику, а потом возвращаются к прежней деятельности. Об этом он сказал в интервью изданию «Гордон» 16 февраля, а также ответил на вопрос, планирует ли баллотироваться в президенты

«Приходят ли мне в голову мысли заняться политикой? Приходят. Но они начали приходить, когда уже Винник был заметен всем и со всех сторон», — сказал артист.

Оле Поляковой предложили поупражняться на Виннике © Оля Полякова/Инстаграм

С другой стороны, рассказал исполнитель, когда он смотрит на других представителей шоу-бизнеса, которые все-таки пошли в политику, то задумывается: он ведь не хуже их, то почему бы и не заняться новой работой? Главное, чтобы потом стыдно не было.

«Дал тебе Господь Бог возможность быть президентом — ну побыл и ушел. Ну не получилось! Ну боролся с коррупцией — ну и что? Не поборол. Как? Президент — это тот, который идет туда, откуда не возвращаются в нормальную жизнь. Либо ты отдашь свою жизнь и будешь держать страну в руках достойных, будешь примером на весь мир, либо умереть. Но побыть в кресле, а потом опять… Не знаю», — высказался Винник.

Таким образом он оценил деятельность своего бывшего коллеги Владимира Зеленского, который до того, как сел в кресло президента, был актером и основал «Квартал 95».

Винник уточнил, что на данный момент не планирует участвовать в выборах, но к 2024 году серьезно подумает о возможности баллотироваться в президенты.

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Во время парламентской избирательной кампании в 2019 году Олег Винник поддерживал Аграрную партию.

