«Приходят ли мне в голову мысли заняться политикой? Приходят. Но они начали приходить, когда уже Винник был заметен всем и со всех сторон», — сказал артист.
Он уточнил, что с известностью к нему пришли и предложения от видных политиков страны попробовать себя в роли их коллег, но пока певец раздумывает, сможет ли работать в той сфере деятельности, где не имеет никакого опыта.
С другой стороны, рассказал исполнитель, когда он смотрит на других представителей шоу-бизнеса, которые все-таки пошли в политику, то задумывается: он ведь не хуже их, то почему бы и не заняться новой работой? Главное, чтобы потом стыдно не было.
«Дал тебе Господь Бог возможность быть президентом — ну побыл и ушел. Ну не получилось! Ну боролся с коррупцией — ну и что? Не поборол. Как? Президент — это тот, который идет туда, откуда не возвращаются в нормальную жизнь. Либо ты отдашь свою жизнь и будешь держать страну в руках достойных, будешь примером на весь мир, либо умереть. Но побыть в кресле, а потом опять… Не знаю», — высказался Винник.
Таким образом он оценил деятельность своего бывшего коллеги Владимира Зеленского, который до того, как сел в кресло президента, был актером и основал «Квартал 95».
Винник уточнил, что на данный момент не планирует участвовать в выборах, но к 2024 году серьезно подумает о возможности баллотироваться в президенты.
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Во время парламентской избирательной кампании в 2019 году Олег Винник поддерживал Аграрную партию.