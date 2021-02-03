Украинская певица Анна Седокова ответила в сториз Instagram на вопрос подписчицы о том, может ли девушка просить своего мужчину о помощи, в том числе материальной. Экс-«ВИА Гра» посоветовала брать у своих партнеров деньги и объяснила почему

«Правильно просить помощи у мужчины? Если очень надо… Или же самой справляться?» — задала вопрос подписчица.

«Безусловно, правильно и необходимо. Когда вы просите о помощи, вы показываете свою слабость, и сильные девочки очень этого боятся. Знаю, потому что всегда такой была. Но это неправильно», — ответила Седокова.

Она уточнила, что просить своего парня или мужа о чем-то материальном даже полезно для отношений: так мужчина чувствует свою силу, а когда женщина все берет на себя, получается, она сомневается, что ее партнер осилит то или иное действие, чем подрывает не только его самооценку, но и сами отношения.

Ранее Седокова разделась, чтобы похвалить своих бухгалтера и юриста.

«Не ваши проблемы»: Потап дал совет украинцам © Алексей Потапенко/Инстаграм

Украинская певица Анна Седокова не так давно призналась, что зарабатывает 5 миллионов рублей в месяц, а также стало известно, что в конце прошлого года она купила квартиру в центре Москвы за 58 миллионов рублей.

Доходы нынешнего супруга исполнительницы латвийского баскетболиста Яниса Тиммы оцениваются в миллион долларов (76 млн руб.) в год.