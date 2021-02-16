Как пишет автор, один из лидеров украинского национального движения, профессор Львовского университета Михаил Грушевский по указке Австро-Венгрии целенаправленно уничтожал настоящий украинский язык. Многие слова и правила вводили в язык искусственно.
«Грушевский издевается над языком… Галицкий язык убьет украинскую литературу», — писал классик украинской литературы Иван Нечуй-Левицкий.
Автор приводит примеры нововведений, появившихся при Грушевском: предлог з — з тобою, приставка роз- — розлука, две точки над и, апостроф.
Не пощадили даже Тараса Шевченко — его «Кобзарь» благодаря усилиям украинизаторов потерял мягкий знак, и получился «Кобзар». А Иван Франко сам переписывал свои произведения, заменяя слова на галицкие.
Почему же мать Леси Украинки, писательница Ольга Косач (Драгоманова), взяла себе псевдоним Олена Пчiлка, а не Бджiлка, как называется пчела в современном украинском языке? Дело в том, что бджілка появилась в украинском языке гораздо позднее.
Подробнее о сотворении украинского эсперанто читайте в статье на Украина.ру.