В том, что сегодня называется «украинским языком», немыслимое количество придуманных или заимствованных слов. Статью, посвященную смехотворным изменениям в мове, написала автор издания Украина.ру Елена Мурзина

Как пишет автор, один из лидеров украинского национального движения, профессор Львовского университета Михаил Грушевский по указке Австро-Венгрии целенаправленно уничтожал настоящий украинский язык. Многие слова и правила вводили в язык искусственно. «Украинский - язык лжи»: в ЛНР ответили на желание Киева украинизировать Донбасс © РИА Новости, Нина Зотина

«Грушевский издевается над языком… Галицкий язык убьет украинскую литературу», — писал классик украинской литературы Иван Нечуй-Левицкий.

Автор приводит примеры нововведений, появившихся при Грушевском: предлог з — з тобою, приставка роз- — розлука, две точки над и, апостроф.

Не пощадили даже Тараса Шевченко — его «Кобзарь» благодаря усилиям украинизаторов потерял мягкий знак, и получился «Кобзар». А Иван Франко сам переписывал свои произведения, заменяя слова на галицкие.

Почему же мать Леси Украинки, писательница Ольга Косач (Драгоманова), взяла себе псевдоним Олена Пчiлка, а не Бджiлка, как называется пчела в современном украинском языке? Дело в том, что бджілка появилась в украинском языке гораздо позднее.

Подробнее о сотворении украинского эсперанто читайте в статье на Украина.ру.