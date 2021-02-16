Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в интервью изданию Украина.ру рассказал, насколько сейчас в стране вероятна смена премьера и Кабмина

Ермак рассказал, обсуждают ли в Офисе Зеленского отставку Кабмина © politeka.net Дмитрием] Разумковым несколько сложнее, потому что, по крайней мере пока, он устраивает большую часть в Верховной Раде. И я не думаю, что от него будет так легко избавиться, тем более что он-то не враг Соединенных Штатов — я думаю, что им тоже вряд ли понравится эта идея», — сказал политолог.

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