«Я думаю, что все возможно. Смена Кабмина более вероятна. Не то что всего Кабмина — они могут поменять нескольких министров, включая премьера. А с [председателем Верховной Рады Дмитрием] Разумковым несколько сложнее, потому что, по крайней мере пока, он устраивает большую часть в Верховной Раде. И я не думаю, что от него будет так легко избавиться, тем более что он-то не враг Соединенных Штатов — я думаю, что им тоже вряд ли понравится эта идея», — сказал политолог.
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