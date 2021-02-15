США считают партию «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) пророссийской силой на Украине, поэтому вынудили президента Владимира Зеленского сместить прицел с экс-гаранта Петра Порошенко на председателя политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука, убежден известный украинский политолог Михаил Погребинский

Михаил Погребинский: кто он © Владимир Трефилов Михаил Погребинский рассказал в интервью изданию Украина.ру.

- Михаил Борисович, сейчас основная политическая борьба в Украине разворачивается между провластной партией «Слуга народа» и ОПЗЖ. При этом во время предвыборной кампании Зеленский повторял, что его главным противником является Порошенко и его окружение. Как вы считаете, почему фокус был смещен на ОПЗЖ?

— Тут очень простая причина. Дело в том, что Соединенные Штаты рассматривают ОПЗЖ как представителя интересов Российской Федерации, то есть как своих собственных врагов в Украине. А Зеленский — человек зависимый и вынужден с этим считаться.

А что касается Порошенко, то, наоборот, для американцев он удобный партнер, который занимает ту нишу, которая должна быть занята проамериканским политиком. Поэтому Зеленскому фактически запретили преследовать Порошенко, а на Медведчука, напротив, науськивали, чтобы Зеленский атаковал его ресурсы, каналы и его самого.

- В этом контексте можно ли всерьез воспринимать заявление главы штаба «Европейской солидарности» Александра Турчинова о том, что «Евросолидарность» может войти в коалицию со «Слугой народа», а Порошенко — стать премьер-министром в случае досрочных выборов в парламент?

— Ну а почему нет — скажут американцы, так и войдет в коалицию. У него (Зеленского — ред.) же никаких признаков совести и моральной ответственности за свои обязательства нет, поэтому я не вижу причин, почему это невозможно.

Андрей Золотарев: Новая идеология «Слуги народа» — «Армия, Мова, Вова» © Facebook, Золотарев Андрей - Насколько вообще сейчас вероятна смена премьера и Кабмина? Также ходили слухи о возможной смене спикера парламента.

— Я думаю, что все возможно. Смена Кабмина более вероятна. Не то что всего Кабмина — они могут поменять нескольких министров, включая премьера.

А с [председателем Верховной Рады Дмитрием] Разумковым несколько сложнее, потому что, по крайней мере пока, он устраивает большую часть в Верховной Раде. И я не думаю, что от него будет так легко избавиться, тем более что он-то не враг Соединенных Штатов — я думаю, что им тоже вряд ли понравится эта идея.

- Вчера было опубликовано интервью главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, в котором его спросили, возможно ли расширение парламентского монобольшинства в том числе за счет фракции «Батькивщины» Юлии Тимошенко. И он ответил, что «все возможно». В случае возможной смены Дениса Шмыгаля, может ли Тимошенко претендовать на премьерский пост?

— Я не верю в то, что Тимошенко может оказаться в кресле премьера, но то, что возможна и такая коалиция, я не исключаю. Почему бы и нет? Главное, чтобы это не противоречило американским интересам, поскольку там есть красная линия — никакой коалиции с ОПЗЖ. А все остальное возможно.

Кость Бондаренко: Для достижения своих целей Зеленский использует любые способы © РИА Новости, Нина Зотина - Не опасаются ли в Офисе президента, что при таком премьере, как тот же Порошенко, или другом политике его уровня, Зеленский повторит судьбу третьего президента Виктора Ющенко?

— Не знаю, опасаются ли, но могу сказать что, они должны опасаться сильной фигуры на месте премьера. Поэтому они будут продвигать фигуру, скорее, скомпрометированную, и им подходит, например, [и.о. министра энергетики Юрий] Витренко, который уже стопроцентно скомпрометированный урод. Мне не очень понятно, почему он устраивает Зеленского и американцев, но то, что он не является угрозой для Зеленского, это точно.