Харьковский окружной административный суд 18 июня прошлого года признал противоправным и недействительным решения Харьковского городского совета о переименовании проспекта Григоренко в проспект Жукова.
«Решение в нашу пользу. Допускаю, что суд руководствовался теми же аргументами, что и суд первой инстанции, именем маршала Жукова нельзя называть топонимы в городе Харькове, что он все-таки был министром обороны, то, что этот человек занимал именно политическую должность», — заявил представитель партии «Свобода» Андрей Коломийцев.
Решение суда можно обжаловать в течение 30 дней после оглашения.
С 2015 года на Украине действует Закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. Закон предусматривает переименование в том числе и улиц, названных в честь выдающихся деятелей советской эпохи.