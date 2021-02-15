Апелляционная жалоба Харьковского горсовета по делу о переименовании проспекта Григоренко в проспект Жукова осталась без удовлетворения. Такое решение вынес Второй апелляционный административный суд, передает 15 февраля портал «Общественное. Новости»

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«Решение в нашу пользу. Допускаю, что суд руководствовался теми же аргументами, что и суд первой инстанции, именем маршала Жукова нельзя называть топонимы в городе Харькове, что он все-таки был министром обороны, то, что этот человек занимал именно политическую должность», — заявил представитель партии «Свобода» Андрей Коломийцев.

Решение суда можно обжаловать в течение 30 дней после оглашения.

С 2015 года на Украине действует Закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. Закон предусматривает переименование в том числе и улиц, названных в честь выдающихся деятелей советской эпохи.