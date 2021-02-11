Украинская певица в стиле рэп Аlyona Аlyona отправилась на отдых в египетский Шарм-эль-Шейх, но разочаровалась выбором места, о чем и рассказала поклонникам на своей странице в Instagram 10 февраля

Рэперша поехала в египетскую страну с другом, заплатив за путешествие $300 (22 тыс. руб.) за 5 дней. Отель певица выбрала не самый дорогой — 4 звезды, но неприятные «приключения», по словам Аlyona Аlyona, с ней начали происходить при сходе с трапа самолета.

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«Разборки с администрацией, ссора с гидом (мы отказали ему в услугах из-за высоких цен, нашли местных, где все было гораздо дешевле) в первый день немного сбили нас с ног», — отметила исполнительница.

В целом Аlyona Аlyona оценила египетский отдых как красивый внешне, но обманчивый внутри, когда туристам «замыливают глаза», чтобы те не видели реальность. А реальность, говорит звезда, такова: на приезжих в Египте «каждый мечтает нажиться».

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Еще в список недостатков отдыха в Египте певица добавила некачественную еду, тусклый свет в номерах, комаров в гостинице и протекающую крышу, с которой дождь затекал прямо в номер.

«Радуюсь, что я оптимистка. Загорелая. Привезла маме с папой пахлавы и манго. Все счастливы. Это главное», — подытожила Аlyona Аlyona.

Настоящее имя исполнительницы — Алена Савраненко, до начала музыкальной карьеры она работала воспитателем в детском саду, а после выхода своей первой песни «Рибки» в 2018 году стала популярной, и уже через год The New York Times включил Аlyona Аlyona в список самых интересных новых исполнителей из Европы.

В 2020 году певица была представлена в рейтинге американского Forbes «30 до 30» в двух категориях — «Развлечения» и «Знаменитости».