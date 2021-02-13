Второй энергоблок Хмельницкой АЭС отключился при срабатывании системы аварийной защиты. Об этом сообщила 13 февраля в Facebook эксперт в сфере атомной энергетики Ольга Кошарная

Эксперт предположила, что «Энергоатом» может скрывать аварийную ситуацию на энергоблоке №2 Хмельницкой АЭС. Киев дождался миссии МВФ, отопление подорожает, «Энергоатом» отказывается хранить ядерное топливо в России. Главное в экономике Украины с 19 по 25 декабря © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«А почему Энергоатом молчит, что сегодня сработала автоматическая защита на энергоблоке ХАЭС-2? Как писать победные реляции о сокращении срока ремонта ХАЭС-2 на целый месяц — так не заржавеет за ними. А сообщить о нарушении сегодня на ХАЭС-2 — тишина… Будет как с ЗАЭС-5, когда 7 января обнаружили течь первого контура парогенератора и в статистику нарушений не включили?» — написала Кошарная.

При этом на сайтах компании «Энергоатом» и Хмельницкой АЭС сообщений об отключении блока нет.

Ранее после ряда сбоев на втором энергоблоке ХАЭС была проведена реконструкция и модернизация энергоблока.

В феврале Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски в центральном офисе госпредприятия НАЭК «Энергоатом» по делу о продаже электроэнергии по заниженной цене ряду коммерческих структур.