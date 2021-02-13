Эксперт предположила, что «Энергоатом» может скрывать аварийную ситуацию на энергоблоке №2 Хмельницкой АЭС.
«А почему Энергоатом молчит, что сегодня сработала автоматическая защита на энергоблоке ХАЭС-2? Как писать победные реляции о сокращении срока ремонта ХАЭС-2 на целый месяц — так не заржавеет за ними. А сообщить о нарушении сегодня на ХАЭС-2 — тишина… Будет как с ЗАЭС-5, когда 7 января обнаружили течь первого контура парогенератора и в статистику нарушений не включили?» — написала Кошарная.
При этом на сайтах компании «Энергоатом» и Хмельницкой АЭС сообщений об отключении блока нет.
Ранее после ряда сбоев на втором энергоблоке ХАЭС была проведена реконструкция и модернизация энергоблока.
В феврале Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски в центральном офисе госпредприятия НАЭК «Энергоатом» по делу о продаже электроэнергии по заниженной цене ряду коммерческих структур.