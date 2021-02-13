По его словам, если бы нашелся какой-то президент или команда, которые бы взялись всерьез за выполнение «Минска-2», то они были бы свергнуты местными националистами, которые усиливают свои позиции.
«Это видно на примере Зеленского, который из более-менее нормального артиста, говорящего на русском языке, превращается в откровенного бандеровца и не пытается это скрыть», — сказал политолог.
Франция и Германия были бы не прочь, чтобы Киев выполнил эти соглашения, но США рассматривают Украину как антироссийскую территорию. Никакая нейтральная, стабильно развивающаяся между Востоком и Западом Украина США не нужна, добавил Виталий Третьяков.
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