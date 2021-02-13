Выполнение Минских соглашений для Киева нереально. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский политолог Виталий Третьяков

Пустота на троне. Зеленский в шапке-невидимке © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

«Это видно на примере Зеленского, который из более-менее нормального артиста, говорящего на русском языке, превращается в откровенного бандеровца и не пытается это скрыть», — сказал политолог.

Франция и Германия были бы не прочь, чтобы Киев выполнил эти соглашения, но США рассматривают Украину как антироссийскую территорию. Никакая нейтральная, стабильно развивающаяся между Востоком и Западом Украина США не нужна, добавил Виталий Третьяков.

Полностью интервью можно прочитать здесь.