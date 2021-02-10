Присутствие России в народных республиках Донбасса неизбежно, пока Запад присутствует со своей политикой в Киеве, считает российский политолог Виталий Третьяков

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

- Виталий Товиевич, приближается шестая годовщина Минских соглашений, однако стороны признали, что реализовать положения этого документа не удалось. На ваш взгляд, почему так произошло?

— Киев давно уже признал, что со стороны Украины и Порошенко это был вынужденный шаг, в противном случае это привело бы к дальнейшему продвижению войск ЛНР и ДНР с непредсказуемыми последствиями для киевского режима.

Виталий Третьяков: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Поскольку Запад заставляет их вести переговоры под эгидой «нормандского формата» в рамках Минской переговорной группы, Киев всякий раз выдвигает абсурдные требования.

Ныне значительная часть украинского политического класса считает, что, если выполнить эти соглашения и ДНР и ЛНР вернутся под юрисдикцию Украины, это, во-первых, приведет к дестабилизации нынешнего режима на Украине, потому что большинство населения этих территорий не будут лояльными Киеву. Второе, это вызовет цепную реакцию в других областях Украины. Коль скоро ДНР и ЛНР получат какую-то степень автономии, этого потребуют и другие регионы, что приведет Украину к ее окончательному распаду. Во всех этих соображениях есть резон.

Выполнение Минских соглашений для Киева нереально. Если бы нашелся какой-то президент или команда, которые бы взялись всерьез за выполнение этих соглашений, то они были бы свергнуты местными националистами, которые усиливают свои позиции. Это видно на примере Зеленского, который из более-менее нормального артиста, говорящего на русском языке, превращается в откровенного бандеровца и не пытается это скрыть.

Третье соображение — позиция Запада. Франция и Германия были бы не прочь, чтобы Киев выполнил эти соглашения. Начался бы мирный процесс, дальше все бы зависело от эффективности местных властей, которым помогал бы Запад. В итоге на Украине был бы не пророссийский, но и не антироссийский режим, как сейчас.

Но есть еще американцы, которым эта территория нужна как абсолютно антироссийская с соответствующей политикой, с постепенным вводом американских военных. Никакая нейтральная, стабильно развивающаяся между Востоком и Западом Украина США не нужна.

- А Россия способна повлиять на этот процесс?

— Влияние России, безусловно, велико. Рассуждать, хорошо это или плохо, можно, но, на мой взгляд, глупо. Для меня как для гражданина России очевидно, что Россия не может отказаться от влияния на эту ситуацию, потому что на востоке Украины, в Новороссии, проживают миллионы симпатизирующих России и этнически русских людей. Если Россия отстранится от этих людей, они будут задавлены бандеровским режимом.

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Ясно, что, несмотря на все мужество жителей ДНР и ЛНР, без поддержки политической, информационной, экономической и, надо думать, военной, как минимум в виде советников, не важно, каков их статус в ЛДНР и в России, эти республики бы не выдержали. Присутствие России там неизбежно до тех пор, пока Запад присутствует со своей политикой в Киеве.

То, что Украина при политике, которую проводили все предыдущие и тем более последние два президента Порошенко и Зеленский, не жилец и неминуемо идет к распаду, для меня совершенно очевидно. Если отбрасывать силовые сценарии, то ДНР и ЛНР нужно дожить до того момента, испытывая очень серьезные проблемы, когда оставшаяся часть Украины распадется окончательно. Тогда их статус первых территорий, освободившихся от киевского режима, автоматически станет лидерским и закрепится де-юре, а не только де-факто.

— Но Россия, казалось бы, могла бы признать независимость народных республик Донбасса, реализовав абхазский сценарий. Не облегчило бы это положение людей в ДНР и ЛНР?

— Коль скоро вы упомянули абхазский сценарий, я вам вот что на это отвечу. За несколько лет до 2008 года я написал статью, опубликованную в «Российской газете», где я предположил, что Грузия попытается военным путем решить конфликт в свою пользу.

В связи с этим России необходимо подготовить и опубликовать пакет документов о признании независимости Южной Осетии и Абхазии и вводе российских войск в случае нападения Тбилиси. Договор вступил бы в силу, когда Грузия военным путем вторглась в Южную Осетию или Абхазию. Как вы знаете, в 2008 году подобное и случилось.

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Думаю, проекты таких документов готовы, просто они лежат до времени в специальном конверте и, скорее всего, будут введены в действие по тому, что вы назвали абхазский сценарий. Люди, которые принимают решения, в первую очередь президент Путин, имеют собственные предпочтения в реализации этого сценария как наиболее вероятного. Там просчитана последовательность шагов, и она обоснована политическими и военными обстоятельствами.

Ведь автоматически возникает вопрос относительно других областей, которые являются частью исторической Новороссии, хотя бы на уровне решений областных советов. Они скажут: А мы? А нас? Нужно просчитать варианты реакции Москвы, если это случится как минимум в одной или двух областях. Но сейчас проблема заморожена, существует статус-кво.