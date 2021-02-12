Моряки, протестующие против коррупции при сдаче экзаменов, частично перекрыли трассу Одесса — Киев возле поста «Дачное». Об этом 12 февраля сообщает местное издание «Таймер»

Отмечается, что в мероприятии участвовали около 20 человек, которые без остановки ходили по пешеходному переходу и выражали недовольство деятельностью министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия. Автомобили были пущены в объезд через пункты взвешивания.

«Внезапно к морякам приехал Михаил Саакашвили, пообещал помочь и посоветовал бороться. Затем на место прибыли хмурые молодые люди спортивного вида и начали негативно отзываться о моряках. После этого полиция распорядилась прекратить акцию», — говорится в сообщении.

Протесты в Одессе. Моряки — против коррупции и поборов в Мининфраструктуры © 048.ua

Ранее украинский моряк Павел Рудницкий от организации Ukrainian Seafarers Union создал петицию и опубликовал в YouTube обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. От лица всех украинских моряков он потребовал обеспечить достаточное количество бланков морских документов и добиться того, чтобы время ожидания готового документа не превышало трех рабочих дней.

Акции протеста моряков против коррупции в сфере дипломирования проходят в Одессе, Херсоне, Измаиле, Киеве и Мариуполе. По их словам, в стране действует коррупционная преступная группировка, которая грозит уничтожением морской отрасли в целом. Участники требуют отправить в отставку министра инфраструктуры Владислава Криклия и и.о. главы Морадминистрации Андрея Глазкова.