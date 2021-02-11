Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков наградил орденом «За мужество» III степени бойца добровольческого батальона Виталия Маркива, приговоренного в Италии к 24 годам тюрьмы за убийство репортера. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщила пресс-служба МВД

Всего орденом «За мужество» III степени и орденом Даниила Галицкого министр наградил пятерых украинцев, в том числе Маркива.

Справедливость вне Украины. Бывший боец ВСУ Маркив осужден за убийство итальянского журналиста © пресс-служба МВД Украины Виталий Маркив, обладающий гражданством Украины и Италии, был приговорен к 24 годам тюрьмы за убийство итальянского репортера Андреа Роккелли под Славянском в 2014 году. Вместе с Роккелли в минометном обстреле в районе села Андреевка под Славянском погиб его переводчик, российский правозащитник Андрей Миронов.

Обвинение требовало для подсудимого 17 лет тюремного заключения.

Позже апелляционный суд Милана в решении об оправдании боевика указал на отсутствие доказательств в его причастности к смерти Роккелли.