Представители украинского туристического агентства Bronix опубликовали данные о том, что Шри-Ланку в январе 2021 года посетили 1635 туристов и 1460 из них — украинцы. Такую информацию на днях озвучил директор турагентства Алексей Титлянов

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«После открытия границ наши туристы, любители Шри-Ланки, стали очень активно запрашивать отдых на своих любимых курортах. Некоторых клиентов останавливает необходимость сдачи нескольких ПЦР-тестов. Невзирая на это, запросы по данному направлению поступают каждый день», — рассказал Титлянов.

Посещать Шри-Ланку любят граждане Белоруссии, России, Германии, а также Нидерландов, Канады, Мальдивских островов и США, однако лидирующее место среди всех иностранцев на острове занимают украинцы. В этом году их доля от общего числа иностранных граждан, посетивших страну, составила 86,8%.

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Для въезда на территорию Шри-Ланки иностранным гражданам необходимо сдать 2 ПЦР-теста: за 72 часа до вылета и при регистрации в отеле. Если оба теста отрицательные, карантин проходить не придется. С целью минимизации угрозы заражения коронавирусом власти островного государства разработали для путешественников концепцию «биопузыря», ограничивающую контакты иностранцев с местным населением.