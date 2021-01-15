«После короткого праздничного отпуска в Турции я сделала ПЦР-тест и получила положительный результат… У турок в эти праздничные дни был локдаун во всех городах — и он проходит жестче, чем у нас. Например, в субботу и воскресенье все сидят дома, а туристы находятся в гостинице, — выходить нельзя», — написала она.
Таран добавила, что после отпуска успела провести один эфир, а всем контактным лицам рассказала о положительном тесте.
«Чувствую себя хорошо. Имею температуру 37,5. Особых симптомов не ощущаю. С врачом на связи, принимаю медикаменты и витамины», — рассказала ведущая.
Число заболевших коронавиурсом на Украине растет с каждым днем. Сегодня заболели почти 8,2 тысячи человек. За все время пандемии в стране заболели 1 146 963 человека, летальных случаев — 20 542.