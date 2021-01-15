Ведущая телеканала «1+1» Лидия Таран заболела коронавирусом. Об этом она сообщила 14 января в своем Facebook

В китайском мороженом с украинским ингредиентом нашли коронавирус © Pixabay

Таран добавила, что после отпуска успела провести один эфир, а всем контактным лицам рассказала о положительном тесте.

«Чувствую себя хорошо. Имею температуру 37,5. Особых симптомов не ощущаю. С врачом на связи, принимаю медикаменты и витамины», — рассказала ведущая.

Число заболевших коронавиурсом на Украине растет с каждым днем. Сегодня заболели почти 8,2 тысячи человек. За все время пандемии в стране заболели 1 146 963 человека, летальных случаев — 20 542.