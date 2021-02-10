Украинские власти не планируют вводить санкции против телеканала «Интер», даже если США добьются экстрадиции владельца телехолдинга Inter Media Group Дмитрия Фирташа по коррупционному делу. Об этом министр юстиции Украины Денис Малюська заявил 9 февраля, передает Vesti.ua

Зачем Зеленский на самом деле запретил телеканалы Медведчука. Размышления над политической картой Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк сказал он.

Министр пояснил, что единственная возможность для того, чтобы ввести ограничения в соответствии с законом о санкциях, в том числе против СМИ, — это связь с террористической деятельностью.

При этом Малюська отметил, что он лично не имеет информации о том, что Фирташ каким-то образом поддерживает «российскую агрессию против Украины или другую террористическую деятельность». Поэтому, по словам главы Минюста, он не ждет введения санкций против «Интера» в ближайшем будущем.

В то же время введение санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, а также их владельца, депутата от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, по заверению Малюськи, полностью соответствует украинскому законодательству.

Он подчеркнул, что введение украинским государством санкций против собственных граждан не является чем-то новым: так, по его данным, более 60 граждан Украины и более чем 260 украинских компаний оказались под санкциями на протяжении последних пяти лет.