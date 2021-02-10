«Мы не имеем возможностей блокировать или вводить санкции против телеканалов в случае обвинения владельца в коррупции», — сказал он.
Министр пояснил, что единственная возможность для того, чтобы ввести ограничения в соответствии с законом о санкциях, в том числе против СМИ, — это связь с террористической деятельностью.
При этом Малюська отметил, что он лично не имеет информации о том, что Фирташ каким-то образом поддерживает «российскую агрессию против Украины или другую террористическую деятельность». Поэтому, по словам главы Минюста, он не ждет введения санкций против «Интера» в ближайшем будущем.
В то же время введение санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, а также их владельца, депутата от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, по заверению Малюськи, полностью соответствует украинскому законодательству.
Он подчеркнул, что введение украинским государством санкций против собственных граждан не является чем-то новым: так, по его данным, более 60 граждан Украины и более чем 260 украинских компаний оказались под санкциями на протяжении последних пяти лет.