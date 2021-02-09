Он также подчеркнул, что вакцинация будет добровольной, поэтому речь идет об обеспечении доступа к вакцине, а не об обязательной прививке.
«Мы хотим обеспечить доступ к вакцинам, хотим до конца 2021 года для всех граждан бесплатный доступ, но в зависимости от этапов», — сказал министр.
Он отметил, что первые четыре этапа — это граждане, которые входят в разные группы риска или по профессиональному признаку, или по возрасту, или те, которые имеют сопутствующие заболевания.
Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус пообещал, что Украина будет включена в первую волну поставок вакцины от коронавируса в рамках глобальной инициативы COVAX.