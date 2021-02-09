Минздрав Украины намерен обеспечить бесплатный доступ к вакцине от коронавируса для всех граждан до конца 2021 года. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в эфире телеканала ICTV 8 февраля

ВОЗ дала обещание Украине по поставке вакцины © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

«Мы хотим обеспечить доступ к вакцинам, хотим до конца 2021 года для всех граждан бесплатный доступ, но в зависимости от этапов», — сказал министр.

Он отметил, что первые четыре этапа — это граждане, которые входят в разные группы риска или по профессиональному признаку, или по возрасту, или те, которые имеют сопутствующие заболевания.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус пообещал, что Украина будет включена в первую волну поставок вакцины от коронавируса в рамках глобальной инициативы COVAX.