Владелец одного из крупных прокатов элитных автомобилей рассказал, что часто работает со знаменитостями, но такие клиенты, как звездная пара с Украины, попадаются ему нечасто.
«Есть такие — никакой интеллигентности. Вот Настя Каменских и Потап, например. Не могу сказать ничего хорошего о них. Машина обосрана, обоссана и в кокаине. Бросили авто в аэропорту, он просто СМС мне отправил, а где мне его искать там? Я ему написал, что он дурак», — рассказал бизнесмен.
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Он уточнил, что среди украинских селебрити есть и приличные люди, с кем он с удовольствием работает, в их числе, например, музыкант Макс Барских. Положительно предприниматель отозвался и обо многих российских звездах. Тут в списке культурных клиентов оказались Тимати и Нюша.
Каменских и Потап ранее уже объясняли, что действительно любят отдыхать «на полную катушку», причем, по словам музыкантов, они не стесняются отдавать друг другу супружеский долг где придется: в самолете, автобусе, в гримерке на гастролях. «Это она вызывает у меня такие чувства, и я не могу остановиться», — объяснял Потапенко.