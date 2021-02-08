Украинский музыкант и продюсер Алексей Потапенко (Потап) и его супруга певица Настя Каменских провели новогодние каникулы на тропических островах, где отдыхали в то время, как на их родине был ужесточен карантин по коронавирусу. Правда, в отпуске звезды показали себя не с лучшей стороны. Об этом 7 февраля написал StarHit

«Поумнеть не хватило ума»: приемную дочь Потапа обливают грязью в сети © Ирина Горовая/Инстаграм

«Есть такие — никакой интеллигентности. Вот Настя Каменских и Потап, например. Не могу сказать ничего хорошего о них. Машина обосрана, обоссана и в кокаине. Бросили авто в аэропорту, он просто СМС мне отправил, а где мне его искать там? Я ему написал, что он дурак», — рассказал бизнесмен.

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Он уточнил, что среди украинских селебрити есть и приличные люди, с кем он с удовольствием работает, в их числе, например, музыкант Макс Барских. Положительно предприниматель отозвался и обо многих российских звездах. Тут в списке культурных клиентов оказались Тимати и Нюша.

Каменских и Потап ранее уже объясняли, что действительно любят отдыхать «на полную катушку», причем, по словам музыкантов, они не стесняются отдавать друг другу супружеский долг где придется: в самолете, автобусе, в гримерке на гастролях. «Это она вызывает у меня такие чувства, и я не могу остановиться», — объяснял Потапенко.