По словам Шатько, страны уже унифицировали большинство законов, и процесс продолжается.
«Есть исторически сложившиеся предприятия, которые друг без друга перестанут нормально работать и давать какие-то результаты. У России есть возможность развивать другие импортозамещающие предприятия, не вкладывая средства в то, что уже и так замечательно работает», — пояснил эксперт.
Шатько отметил, что в Белоруссии на сегодня большинство государственных компаний и государственного капитала, но есть возможность развиваться и у частных, прежде всего белорусских, компаний.
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Ранее, 3 февраля, премьер-министр Белоруссии Роман Головченко и вице-премьер России Юрий Борисов на переговорах в Минске согласовали алгоритм взаимодействия министерств, ведомств и конкретных предприятий для проведения дальнейшей промышленной политики. Предлагается активизировать сотрудничество в сфере промышленности, оборонно-промышленного комплекса, исследования космического пространства.