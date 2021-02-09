Создание единой валюты и Конституции Союзного государства сейчас не очень актуально, главное – дальнейшая экономическая интеграция России и Белоруссии. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал зампредседателя республиканского общественного объединения «Белая Русь» Александр Шатько

По словам Шатько, страны уже унифицировали большинство законов, и процесс продолжается. Проект Союзного государства изначально был мертворождённым? © скриншот видео Украина.ру

«Есть исторически сложившиеся предприятия, которые друг без друга перестанут нормально работать и давать какие-то результаты. У России есть возможность развивать другие импортозамещающие предприятия, не вкладывая средства в то, что уже и так замечательно работает», — пояснил эксперт.

Шатько отметил, что в Белоруссии на сегодня большинство государственных компаний и государственного капитала, но есть возможность развиваться и у частных, прежде всего белорусских, компаний.

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Ранее, 3 февраля, премьер-министр Белоруссии Роман Головченко и вице-премьер России Юрий Борисов на переговорах в Минске согласовали алгоритм взаимодействия министерств, ведомств и конкретных предприятий для проведения дальнейшей промышленной политики. Предлагается активизировать сотрудничество в сфере промышленности, оборонно-промышленного комплекса, исследования космического пространства.