Протестное движение в Белоруссии не смогло выдвинуть ни одного лидера из своей среды, считает зампредседателя республиканского общественного объединения «Белая Русь» Александр Шатько

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

В Минске 11 и 12 февраля пройдет шестое в истории Белоруссии Всебелорусское народное собрание, которое должно внести изменения в конституцию страны и наметить планы ее развития, в том числе создания Союзного с РФ государства.

- Александр, республика находится в остром социально-политическом кризисе. На ваш взгляд, поможет ли ВНС и решения, принятые на нем, преодолеть кризисный период?

— Я не считаю, что кризис настолько острый. Мы готовимся к конституционной реформе, то есть нужно менять те или иные политические форматы в Республике Беларусь. На второй день Всебелорусского народного собрания пройдет дискуссионная площадка, свободные микрофоны, там можно получить реальный срез проблем, которые необходимо будет решить до внесения изменений в конституционную реформу. Конечно, мы очень многого ждем от этого собрания.

- В связи с этим возникает вопрос: депутаты ВНС отбирались по принципу лояльности к действующему президенту, поэтому воспримет ли белорусское общество решения, принятые на этом собрании?

— Даже внутри нашего общественного объединения идут споры, и наши предложения не всегда согласуются с тем, что говорят представители власти… Вывести на Всебелорусское собрание людей, которые ходят по улицам с флагами и кричат: «Вон!», нет смысла, потому что с августа по сей день из этого движения не выросло ни одного лидера, ни одной общественной структуры, ни одного политического движения. Это просто толпа.

На открытый микрофон 12 февраля пригласили представителей всех оппозиционных движений и партий. Придут они или нет, это их дело.

- Мы начали разговор с внутриполитического кризиса в Белоруссии. Какова мера ответственности власти действующего президента за то, что в стране вспыхнули народные волнения? Какие ошибки допустил Александр Лукашенко?

— Мы все очень расслабились за 26 лет мира, спокойствия, стабильности и развития. Воспитывать гражданское общество надо было более жестко, дать возможность сформировать партийные структуры, объединить их общими идеями. Конечно, ответственность лежит на власти и на нашей организации.

- Как в видоизмененной Конституции будут оформлены российско-белорусские отношения?

— Некоторые нормы Конституции не дают государству развиваться дальше, поэтому нужно вносить изменения. Если говорить о российско-белорусских отношениях, то эта тема не стоит жестко на повестке дня.

ВНС преткновения. Байден заговорил с Лукашенко языком ультиматумов © REUTERS, Leah Millis

На наши отношения конституционные акты в худшую сторону не повлияют. Мы не меняем отношения к Союзному государству и ЕАЭС. Поэтому с изменением внутриполитической ситуации я вижу только плюс для развития наших отношений.

- Эксперты утверждают, что за последнее десятилетие Россия вложила в экономику Белоруссии около 200 миллиардов долларов, в том числе и за счет льготной цены на энергоносители. Какие цели ставило российское государство, поддерживая Белоруссию?

— Вся наша экономика заточена на огромный российский рынок, рынок единого экономического пространства. Десятилетиями Советский Союз выстраивал этот формат. Говорить о том, что российский капитал вложил 200 миллиардов долларов в развитие Белоруссии — это двухсторонний путь. Если это и случилось, в чем я лично сомневаюсь, то не надо забывать, что граница, таможенные терминалы между Европой и Россией, — это Белоруссия.

Это огромные капиталовложения. Это в том числе и военная инфраструктура, аэродромы, военные площадки для развертывания войск в случае агрессии, станции дальнего наблюдения. Все это сохраняется в идеальном состоянии. Все это тоже стоит денег. Для Белоруссии, может быть, излишне держать такое количество аэродромов и военных объектов, перспективных для отражения агрессивных действий, в том числе и со стороны НАТО. Поэтому думаю, что сумма адекватная.

Владимир Мамонтов: Белорусская политическая система должна видоизмениться © Sputnik / Miroslav Rotari

- Каковы перспективы создания Союзного государства? Какие барьеры нужно устранить, чтобы перейти к полноценной интеграции?

— Союзное государство — один из форматов тенденции объединения государств постсоветского пространства в рамках Союза Независимых Государств. Сейчас очень много разговоров по поводу единой валюты и Конституции Союзного государства, но на сегодняшний день это не очень актуально. Мы и так унифицировали большинство законов и продолжим этот процесс.

- России выгодна интеграция в Союзное государство?

— Как и для Белоруссии, это создание единого рынка. Есть исторически сложившиеся предприятия, которые друг без друга перестанут нормально работать и давать какие-то результаты. У России есть возможность развивать другие импортозамещающие предприятия, не вкладывая средства в то, что уже и так замечательно работает.

- Какое место займет Александр Лукашенко в политической системе Белоруссии после конституционных преобразований?

— Александр Григорьевич четко сказал, что по новой Конституции будут выборы нового президента. Говорить о политической судьбе нашего президента я не берусь, потому что это исключительно его решение.

Я, как и мои коллеги, входящие в нашу общественную структуру, а это огромное число людей, доверяют главе государства развитие нашей страны.

Если Александр Григорьевич решит, что его политическая карьера должна завершиться, и будет достойный кандидат, чтобы продолжить социальное развитие государства, мы поддержим его решение. Но на сегодняшний день обсуждать это преждевременно.