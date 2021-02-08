Глава Ассоциации независимых СМИ Чехии Станислав Новотный сравнил решение о блокировке ряда телеканалов на Украине, принятое президентом страны Владимиром Зеленским, с «ножом мясника, убивающего свободу слова». Об этом на днях сообщило РИА Новости

Мухин о запрете телеканалов: Зеленский подставил своих кураторов © Facebook, Офіс Президента України ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о применении санкций по отношению к депутату от «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Тарасу Козаку, который является владельцем телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsОne. Телеканалы прекратили вещание, но заявили о намерении бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев.

«[Это нож мясника, убивающего] ту самую свободу слова, на которой зиждутся демократия и успешное функционирование государства. Ту свободу слова, верность которой подтвердили в свое время все подписанты Всеобщей декларации прав человека», — заявил Новотный.

При этом он подчеркнул, что неоправданное экономическое и юридическое подавление частных телекомпаний, которые находятся в оппозиции к правящей власти, демонстрирует «далеко не демократические» намерения правительства Украины.

Также публицист предположил, что Зеленский при принятии решений «черпает вдохновение» у президента США Джо Байдена, сторонники которого «через социальные сети разрушают свободу слова во всем мире».