Ранее, в интервью «Радио Свобода», Кулеба анонсировал некий сюрприз для Украины.
«Сюрприз! Этого никогда не было, и если это получится, то я буду счастлив. Я буду считать, что я не зря был министром именно в год 30-й годовщины. Мы хотим кое-что привезти в Украину. Приоткрою немного закулисье. Кое-что, что находится за границей», — рассказал министр.
Чепинога прокомментировал заявление дипломата и выразил надежду, что тот привезет не экс-президента Виктора Януковича, а сокровища Полуботка.
В комментариях также высказали ряд предположений, что это может быть за сюрприз.
«Неужели вернут деньги из офшоров?», «Да Фирташа на премьерство привезут, и весь сюрприз», «Ящик Пандоры привезут, если никто по дороге не стырит», «Всем по гамбургеру?», «Шакиру или Тото Кутуньо».
Также среди вариантов — скифское золото, Кубань, певец Филипп Киркоров, Диснейленд, вакцина, тренер футбольной сборной Андрей Шевченко.
В 1723 году гетман Павел Полуботок якобы оставил перед арестом в одном из английских банков золото на хранение и завещал 80% на будущее независимой Украины.