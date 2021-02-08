Пользователи сети гадают, что подразумевал под «сюрпризом из-за границы» к 30-й годовщине независимости Украины министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Запись в Facebook с предложением обсудить варианты опубликовал экс-депутат Верховной Рады, блогер Виталий Чепинога 7 февраля

Ранее, в интервью «Радио Свобода», Кулеба анонсировал некий сюрприз для Украины.

«Сюрприз! Этого никогда не было, и если это получится, то я буду счастлив. Я буду считать, что я не зря был министром именно в год 30-й годовщины. Мы хотим кое-что привезти в Украину. Приоткрою немного закулисье. Кое-что, что находится за границей», — рассказал министр.

Кулеба рассчитал, когда Киев откажется от электроэнергии из РФ © РИА Новости, Константин Чалабов | Перейти в фотобанк прокомментировал заявление дипломата и выразил надежду, что тот привезет не экс-президента Виктора Януковича, а сокровища Полуботка.

В комментариях также высказали ряд предположений, что это может быть за сюрприз.

«Неужели вернут деньги из офшоров?», «Да Фирташа на премьерство привезут, и весь сюрприз», «Ящик Пандоры привезут, если никто по дороге не стырит», «Всем по гамбургеру?», «Шакиру или Тото Кутуньо».

Также среди вариантов — скифское золото, Кубань, певец Филипп Киркоров, Диснейленд, вакцина, тренер футбольной сборной Андрей Шевченко.

В 1723 году гетман Павел Полуботок якобы оставил перед арестом в одном из английских банков золото на хранение и завещал 80% на будущее независимой Украины.