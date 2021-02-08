План действий Москвы в отношении Донбасса и Украины провалился благодаря тем, кто им занимался в администрации, в частности, благодаря экс-помощнику президента РФ Владиславу Суркову. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Дмитрий Абзалов

«У Москвы позиция одна, и она могла бы сработать, если бы товарищи, которые этим занимались в свое время, спокойно додавили бы Зеленского и [главу Офиса президента Украины Андрея] Ермака, чтобы они все подписали», — считает эксперт.

Михаил Погребинский: Для Европы реализация Минских соглашений означает победу Путина © РИА Новости, Михаил Воскресенский

«А Зеленский начал мимикрировать под Порошенко, и все знали, что это произойдет, но ничего не предприняли. Если бы дожали, ситуация сработала бы, и сейчас у нас, возможно, была бы новая, предположим, Каталония», — утверждает Дмитрий Абзалов.

Таким образом проблема исполнителей из администрации президента в том, что они не отработали нормально ни немецкое направление, когда Берлин был готов, ни французское, когда пришел Макрон, а думали лишь о том, как самим остаться в политическом поле.

В итоге Россия получила все санкции, которые можно было получить за Украину.

Полностью интервью можно прочитать здесь.