«У Москвы позиция одна, и она могла бы сработать, если бы товарищи, которые этим занимались в свое время, спокойно додавили бы Зеленского и [главу Офиса президента Украины Андрея] Ермака, чтобы они все подписали», — считает эксперт.
По его словам, план Москвы заключался в том, чтобы «додавить» руководство Украины и добиться имплементации «формулы Штайнмайера» — механизма реализации второго минского соглашения, относительно предоставления отдельным районам Донецкой и Луганской областей Украины особого статуса.
«А Зеленский начал мимикрировать под Порошенко, и все знали, что это произойдет, но ничего не предприняли. Если бы дожали, ситуация сработала бы, и сейчас у нас, возможно, была бы новая, предположим, Каталония», — утверждает Дмитрий Абзалов.
Таким образом проблема исполнителей из администрации президента в том, что они не отработали нормально ни немецкое направление, когда Берлин был готов, ни французское, когда пришел Макрон, а думали лишь о том, как самим остаться в политическом поле.
В итоге Россия получила все санкции, которые можно было получить за Украину.
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