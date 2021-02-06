Замглавы делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, вице-премьер Алексей Резников 5 февраля спрогнозировал «углубление раскола общества» из-за возможного референдума по Донбассу, передает «Укринформ»

Резников счёл возвращение Крыма легкой задачей © Y27 / wikimedia.org

«На референдум можно выносить вопросы, требующие более спокойного, холодного анализа и принятия решения. Все, что может расколоть общество, не нужно выносить на референдум. Это рискованная история, ведь она может еще больше углубить раскол», — сказал Резников.

Ранее глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук заявлял, что необходимость возвращения Донбасса и Крыма под контроль правительства Украины должна быть вынесена на референдум. Также он объяснил позицию Киева по присоединению США к переговорам в «нормандском формате». По его словам, Вашингтон может эффективно воздействовать на Москву, а новая американская администрация уже делает решительные заявления в поддержку целостности страны.

Территориальный конфликт в Донбассе длится более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской Народных Республик, провозгласивших независимость от Киева после смены власти в стране.