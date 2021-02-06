По его словам, сейчас неактуально обсуждать вопрос Донбасса на референдуме, так как идет «горячая фаза».
«На референдум можно выносить вопросы, требующие более спокойного, холодного анализа и принятия решения. Все, что может расколоть общество, не нужно выносить на референдум. Это рискованная история, ведь она может еще больше углубить раскол», — сказал Резников.
Ранее глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук заявлял, что необходимость возвращения Донбасса и Крыма под контроль правительства Украины должна быть вынесена на референдум. Также он объяснил позицию Киева по присоединению США к переговорам в «нормандском формате». По его словам, Вашингтон может эффективно воздействовать на Москву, а новая американская администрация уже делает решительные заявления в поддержку целостности страны.
Территориальный конфликт в Донбассе длится более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской Народных Республик, провозгласивших независимость от Киева после смены власти в стране.