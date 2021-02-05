«Работать будут по схеме санкции через СНБО, как это есть сейчас по кейсу закрытия трёх оппозиционных телеканалов. Есть также план расколоть ОПЗЖ», — говорится в сообщении.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении депутата Украины Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne.
Телеканалы прекратили вещание и заявили о намерении бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев.
«Оппозиционная платформа — За жизнь» инициировала процедуру импичмента президента.