Офис президента Украины якобы начал работу над планом о запрете партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» как партии, которая работает на «врагов» в условиях гибридной войны. Об этом 5 февраля сообщает канал «Легитимный» в Telegram

«Работать будут по схеме санкции через СНБО, как это есть сейчас по кейсу закрытия трёх оппозиционных телеканалов. Есть также план расколоть ОПЗЖ», — говорится в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении депутата Украины Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. ОПЗЖ выдвинула в нардепы генпродюсера канала «112 Украина» © Facebook, Артем Марчевский

Телеканалы прекратили вещание и заявили о намерении бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев.

«Оппозиционная платформа — За жизнь» инициировала процедуру импичмента президента.