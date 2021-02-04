Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что он является сторонником возвращения ДНР и ЛНР под контроль Украины. Об этом 4 февраля он заявил в интервью RT, видео которого обнародовано в YouTube

Ранее руководитель общественного движения «Новороссия», бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков заявил, что на территории современной Украины, от Харькова до Одессы, должна была быть образована Новороссия. По его словам, народ поддерживал эти устремления. Эксперт ответил, сможет ли Медведчук вывести людей на улицы © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Я считаю, что это территория Украины, и я сторонник территориальной целостности Украины… Я думаю, что конечной целью нашей партии является то, чтобы Донбасс вернулся в Украину, а Украина на Донбасс», — заявил он.

По словам политика, говорить о том, какие были настроения, очень сложно, поскольку конфликт распространился только на часть Донбасса.

Боевые действия в Донбассе с разной интенсивностью продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. Ранее президент Украины Владимир Зеленский в годовщину «нормандских переговоров» заявил, что Украина пройдет путь к миру, несмотря на все препятствия, но он не будет легким.