Министерство культуры и информационной политики Украины направило в YouTube запрос с решением Совета нацбезопасности и обороны Украины о блокировке украинских телеканалов ZIK, NewsOne и «112 Украина». Об этом 3 февраля заявил глава ведомства Александр Ткаченко в эфире телеканала «Украина 24»

Заблокированные каналы смогут работать на базе «Интера» — СМИ © РИА Новости, Алексей Вовк | Перейти в фотобанк

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении Козака, а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne.

Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube. Они обвинили Зеленского в «политической расправе» над неугодными СМИ и заявили о намерении бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев.

Ткаченко уже сообщал, что министерство культуры и информационной политики Украины обратится в компанию YouTube с просьбой закрыть страницы телеканалов, против которых ввели санкции.