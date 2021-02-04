«Уже направили официальный запрос. <…> Мы направляем, в соответствии с протоколами YouTube, сообщаем им, что есть соответствующие решения органов государственной власти Украины для того, чтобы они, согласно своему протоколу, приняли это решение в дальнейшем», — сказал Ткаченко.
Во вторник президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении Козака, а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne.
Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube. Они обвинили Зеленского в «политической расправе» над неугодными СМИ и заявили о намерении бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев.
Ткаченко уже сообщал, что министерство культуры и информационной политики Украины обратится в компанию YouTube с просьбой закрыть страницы телеканалов, против которых ввели санкции.