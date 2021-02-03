Как сообщил депутат, его политсила готова к блокированию трибуны Рады.
«В первую очередь мы сейчас будем принимать решение, и, поверьте, если нужно, то мы будем блокировать не только трибуну, а и дома, и Офис президента. Блокировать будет народ Украины, а мы будем принимать участие», — заявил политик.
Кроме того, он призвал жителей страны протестовать: блокировать здания госадминистраций, перекрывать дороги. При этом Кива уточнил, что его политсила будет оспаривать решения законными способами, которые позволяет Конституция.
Накануне вечером президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных экономических и других санкций касательно депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsОne. Телеканалы прекратили вещание.