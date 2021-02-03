Депутат Рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илья Кива заявил, что депутаты и народ Украины готовы оспаривать решение президента Украины Владимира Зеленского о санкциях против оппозиционных каналов. Об этом 3 февраля он рассказал в комментарии Telegram-каналу PavlovskyNEWS

Как сообщил депутат, его политсила готова к блокированию трибуны Рады.

«В первую очередь мы сейчас будем принимать решение, и, поверьте, если нужно, то мы будем блокировать не только трибуну, а и дома, и Офис президента. Блокировать будет народ Украины, а мы будем принимать участие», — заявил политик.

Демократическая цензура: почему на Украине закрыли три телеканала © Facebook, скриншот с видео NEWSONE TV | Facebook, скриншот с видео NEWSONE TV | Перейти в фотобанк

Накануне вечером президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных экономических и других санкций касательно депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsОne. Телеканалы прекратили вещание.