Приложение Calendly, позволяющее легко планировать встречи, вошло в список Forbes лучших стартап-работодателей с совокупной выручкой, приближающейся к отметке в 1 млрд долларов. Воплотить идею в жизнь, принесшую такие доходы, помогли украинские программисты, разработавшие проект. Об этом на днях написал журнал Forbes

В сеть слили данные из реестра о недвижимости украинских звезд © Гугл карты Топ Авотона в 2013 году. До того как создать Calendly он трижды неудачно запускал стартапы. Его первой попыткой был сайт знакомств, потом Авотона попробовал силы в сайте по продаже проекторов, а позже и грилей.

Однако все эти попытки не принесли успеха. Спустя примерно год с последней неудачи предприниматель пытался организовать встречу с участием 10-20 человек из трех компаний и понял, что достойной площадки для такого планирования на рынке нет, и создал Calendly.

Разработчиков бизнесмен нашел в Киеве, куда он приехал в начале 2014 года.

Читайте также: Украина анонсировала запуск спутника до конца года.

В 2019 году, по словам автора проекта, у компании было около 4 миллионов ежемесячных пользователей, что приносило доход в 30 млн долларов выручки в год. К январю 2021 года количество пользователей достигло уже 10 млн.

Часть заработанных средств Авотона планирует потратить на развитие бизнеса и увеличение штата сотрудников в два раза — сейчас в компании работают около 200 человек, в том числе разработчики на Украине.