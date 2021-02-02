Вице-премьер Украины, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский 1 февраля в Facebook заявил, что страна планирует до конца 2021 года запустить спутник

По словам Уруского, на Украине сложилась парадоксальная ситуация: есть значительный научно-технический потенциал и практически все для того, чтобы вывести свои космические аппараты на околоземную орбиту, но ничего так и не сделано.

Зеленский украинизировал Сергея Королева © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

Уруский сообщил, что провел совещание по созданию космических аппаратов дистанционного зондирования Земли с основным разработчиками и заказчиками спутниковых услуг. При этом были заслушаны проекты Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт имени И. Сикорского» и ГП КБ «Южное».

«Акцентировал внимание на ускорении выполнения задания президента Украины Владимира Зеленского по выводу на околоземную орбиту космического аппарата дистанционного зондирования земли "Сич 2-30 (2-1)". Подчеркнул, что мы должны принять все необходимые меры, чтобы это произошло до конца 2021-го, года 30-летия независимости Украины», — добавил вице-премьер.

В 2011 году Украина запустила спутник «Сич-2». «Сич-2-1» является его модификацией. Инженеры КБ «Южное» создали опытный образец спутника в 2029 году. Аппарат планируется использовать для получения цифровых изображений поверхности Земли и наблюдения за характеристиками магнитосферы.