Украинские журналисты опубликовали данные из реестра недвижимого имущества, где выяснили, какими квартирами местные звезды владеют, помимо загородных особняков. Об этом на днях написал Obozrevatel

«Бандитская шайка»: фанаты отговаривают Ирину Билык от похода в президенты © Ирина Билык/Инстаграм Тина Кароль, по информации СМИ, оказалась владелицей квартиры в столичной хрущевке на Чистякова, 13а.

Другая украинская исполнительница Ани Лорак, уже успевшая приобрести особняк в Подмосковье, судя по данным украинского реестра, владеет еще и квартирой в Киеве в доме по ул. Сечевых Стрельцов, 42.

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Еще одна звезда Украины Настя Каменских с мужем продюсером Алексеем Потапенко (Потапом) живут в загородном особняке, в то время как за ней числится квартира на ул. Василия Тютюнника.

Солист украинской группы «Антитела» Тарас Тополя до брака с певицей Алешей жил в панельной многоэтажке на Захаровской, 3. Квартира до сих пор в его собственности.